Начальник Госкомитета Карелии по ценам и тарифам ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Руководитель карельского Комитета по ценам и тарифам Станислав Хазанович расскажет, как рассчитываются тарифы в регионе.

Какие сферы регулирует Госкомитет по тарифам? Как рассчитывается тариф? В чем значимость тарифов для потребителей? В рамках проекта «ЦУР Объясняет» в четверг, 24 ноября, в прямом эфире на вопросы жителей республики ответит руководитель карельского Комитета по ценам и тарифам Станислав Хазанович.

Вопросы жители могут задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» https://vk.com/gov_karelia_ru?w=wall-134397408_234759 и в «Одноклассниках» https://ok.ru/karelia/topic/155935769211054.

Начало трансляции в 18.20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте https://vk.com/gov_karelia_ru?w=wall-134397408_234759&z=video-134397408_456242464/f321fc90ee1beef690/pl_post_-134397408_234759 и «Одноклассниках» https://ok.ru/live/4687887605422.

«ЦУР Объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.