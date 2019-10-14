Начальник колонии в Карелии ушел в отпуск после публикации видео с избиением заключенного
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Руководитель ИК-9 Иван Савельев вышел в отпуск после появления в Сети видео с избиением заключенного.
В пятницу, 11 октября, в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.
По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.
Замглавы ФСИН России Валерий Максименко после публикации видео в Сети заявил, что в ИК-9 будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН.
В пресс-службе УФСИН Карелии заявили, что представители центрального аппарата уже приступили к проверке в ИК-9.
Иван Савельев будет отстранен от исполнения своих обязанностей, сообщил "Интерфаксу" Валерий Максименко.
Как стало известно "Столице на Онего" из достоверного источника, на сегодняшний день начальник ИК-9 Иван Савельев находится в отпуске.
До появления видео в Сети в СМИ была опубликована информация о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы.
Следком Карелии проверяет информацию о пытках в ИК-9.
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