Начальник колонии в Карелии ушел в отпуск после публикации видео с избиением заключенного

Руководитель ИК-9 Иван Савельев вышел в отпуск после появления в Сети видео с избиением заключенного.

В пятницу, 11 октября, в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

Замглавы ФСИН России Валерий Максименко после публикации видео в Сети заявил, что в ИК-9 будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН.

В пресс-службе УФСИН Карелии заявили, что представители центрального аппарата уже приступили к проверке в ИК-9.

Иван Савельев будет отстранен от исполнения своих обязанностей, сообщил "Интерфаксу" Валерий Максименко.

Как стало известно "Столице на Онего" из достоверного источника, на сегодняшний день начальник ИК-9 Иван Савельев находится в отпуске.

До появления видео в Сети в СМИ была опубликована информация о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы.

Следком Карелии проверяет информацию о пытках в ИК-9.