Начальник отдела Карельского научного центра стала фигурантом уголовного дела

Женщина обвиняется в незаконном присвоении денег на реализацию грантов.

Начальника отдела КарНЦ РАН стала фигурантом уголовного дела о хищении средств грантов Российского научного фонда.

О продолжении расследования уголовного дела сообщили в Следкоме Карелии. В 2022 году фигурант сформировала поддельные документы о своем якобы имевшем место участии в работе по сопровождению грантов Российского научного фонда, а также подготовила представления о выплате себе надбавок за интенсивность. Они оплачивались в итоге из целевых денежных фондов. При этом фактически в реализации грантов она не участвовала.

В общей сложности начальник отдела обвиняется в обманном получении более 430 тысяч рублей. В настоящий момент ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, ей предъявлено обвинение. Ведется следствие.