Начальник отдела «Карельского окатыша» рассказал, как оказался на СВО и стал экспертом по дронам

В 2022 году Владимир Симон из Костомукши оставил должность начальника отдела систем управления технологическим оборудованием на «Карельском окатыше» и ушел на спецоперацию по мобилизации.
В учебном центре в Сертолово из новобранцев сформировали Карельский батальон — почти 75% личного состава были земляками Владимира.
На фронте Владимир служил пулеметчиком, но, по словам военнослужащего, там каждый поневоле становился экспертом в области беспилотников.
