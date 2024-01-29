Начальник почтового отделения в Карелии присвоила 1,3 млн рублей

В Питкярантском районе суд вынес приговор бывшему начальнику почтового отделения за присвоение денег.

Прокуратура Питкярантского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Её признали виновной в присвоении денег с использованием служебного положения, в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что с 2020 по 2021 год женщина была начальником почтового отделения в Питкяранте и, желая нажиться, не вернула в кассу деньги, которые получила за оказание услуг почтовой связи, — в общей сумме больше 1,3 млн рублей.

Суд учёл позицию прокурора, а также частичное возмещение причиненного ущерба и наличие у обвиняемой малолетнего ребенка. В итоге суд назначил женщине 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Возмещение оставшейся суммы ущерба 1,1 млн рублей производится в порядке гражданского судопроизводства, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.