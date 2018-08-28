Начальник управления образования рассказала о вакансиях в школах и детсадах Петрозаводска
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В школах Петрозаводска имеются шесть вакансий учителей, сообщила начальник городского управления образования Любовь Иконникова.
"В основном муниципальные образовательные учреждения укомплектованы педагогическими работниками, имеющими необходимый уровень профессиональной квалификации. На сегодняшний день в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа имеется шесть вакансий учителей", - сообщила Любовь Иконникова во вторник на совещании в мэрии, посвященном подготовке муниципальной системы образования к началу нового учебного года.
Она уточнила, что речь идет о вакансиях учителей русского языка, математики, истории и иностранных языков.
"В дошкольных образовательных учреждениях три вакансии педагогических работников. Это две вакансии музыкальных руководителей и один инструктор по физической культуре", - отметила Иконникова.
Начальник управления образования подчеркнула, что к началу нового учебного года проблема с нехваткой педагогов будет решена "путем перераспределения нагрузки в образовательных учреждениях".
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