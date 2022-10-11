Начальник Управления труда ответит на вопросы жителей Карелии

Елена Фролова расскажет, ждать ли Карелии рост сезонной безработицы, и какие меры поддержки безработных наиболее востребованы в республике.

В рамках проекта «ЦУР Объясняем» в четверг, 20 октября, в прямом эфире на вопросы жителей республики ответит начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова. Граждане смогут узнать, на какие рабочие специальности сохраняется спрос в республике, повлияла ли частичная мобилизация на рынок труда, и чем может помочь нацпроект «Демография».

Вопросы жители могут задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках».

Начало трансляции в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и «Одноклассниках», а также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.

«ЦУР Объясняет» — информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.



