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Начальник железнодорожной станции «Петрозаводск» обвиняется в получении взяток бензином

Новости. Криминал
16:05, 01 Июня 2022
фото: © avto-oblast.ru

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Петрозаводский суд назначил обвиняемому в получении взяток начальнику железнодорожной станции «Петрозаводск» запрет определенных действий.

Как стало известно «Столице на Онего», следователь по особо важным делам петрозаводского отдела Следкома Карелии Виктор Бесчастнов, основываясь на результатах проведенных сотрудниками УФСБ республики оперативных мероприятий, предъявил начальнику железнодорожной станции «Петрозаводск» обвинение в получении взяток.

По версии следствия, 42-летний руководитель станции получил, по меньшей мере, две взятки… бензином на сумму не менее 74 и 300 тысяч рублей. Кто именно и за что его так отблагодарил, пока не известно. Любопытно, что две канистры с бензином в качестве вещдоков были даже доставлены в кабинет следователя Виктора Бесчастнова.

Так, 26 мая судья петрозаводского городского суда Олег Грабчук рассмотрел ходатайство следствия об аресте железнодорожника на два месяца. При этом заместитель карельского транспортного прокурора Николай Вихров просил для него домашний арест. Однако суд, с учетом признания фигурантом своей вины, назначил ему запрет определенных действий на срок предварительного следствия.

Защищает обвиняемого ранее работавший в карельском Следкоме адвокат Роман Масалев, отказавшийся прокомментировать уголовное дело своего доверителя, сегодня квалифицируемое следствием по ст. 290 ч.5 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». 

Как нам удалось узнать, после случившегося обвиняемого освободили от должности начальника железнодорожной станции «Петрозаводск». Вместо него уже назначен другой человек в статусе и. о.  

Что касается самого экс-начальника станции, то, по имеющейся информации, в его уголовном (бензиновом) деле могут появиться новые криминальные эпизоды.

Ранее Следком сообщал, что в Петрозаводске расследуется уголовное дело в отношении сотрудника транспортного предприятия по факту получения взятки,

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