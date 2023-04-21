Начальника полиции сменили в районе на западе Карелии

Министр внутренних дел Карелии назначил нового руководителя полиции Суоярвского муниципального округа.
Министр внутренних дел республики генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев посетил ОМВД России «Суоярвское». Он представил личному составу нового руководителя, полковника полиции Кирилла Кудряшева.
Также руководитель ведомства отметил отличившихся в службе. Почетной грамотой наградили помощника оперативного дежурного, прапорщика полиции Сергея Корьят и начальника миграционного пункта Елену Бабицкую.
Благодарностями поощрены майор полиции Вадим Мухин, старший лейтенант полиции Александр Лубневский и старший лейтенант полиции Владимир Щербаков, сообщили в региональном МВД.
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