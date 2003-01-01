Начальника спасательной службы в Карелии оштрафовали за незаконный прием на работу экс-полицейского

Было нарушено антикоррупционное законодательство.
Прокуратура Медвежьегорского района выявила нарушение при трудоустройстве бывшего сотрудника полиции. Об этом сообщили в ведомстве.
Начальник Карельской поисково-спасательной службы принял на работу экс-сотрудника МВД, но не сообщил об этом его прежнему работодателю.
Закон запрещает бывшим чиновникам и силовикам сразу после ухода переходить на некоторые должности. Если такое происходит, новый работодатель обязан уведомить прежнее место работы сотрудника.
Прокурор внес представление об устранении нарушений и возбудил административное дело.
Мировой судья оштрафовал руководителя службы на 20 тысяч рублей по статье о незаконном трудоустройстве бывшего госслужащего.