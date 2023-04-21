Начальница почтового отделения в Карелии несколько месяцев тайком брала деньги из кассы

Суд признал виновной жительницу Прионежского района, присвоившую почти 100 тысяч рублей на своей работе.

Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в присвоении чужого имущества.

Женщина работала начальником почтового отделения в селе Рыбрека. В 2020 и 2021 году она брала из кассы деньги, внося при этом недостоверные сведения в отчетность и скрывая недостачу.

Всего начальница почты присвоила себе более 96 тысяч рублей. Преступление вскрылось во время ревизии.

В ходе следствия женщина не признавала вину, однако суд на основе доказательств вынес обвинительный приговор.

Экс-начальница почты была осуждена на два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск почты России, виновной пришлось возместить присвоенные деньги.