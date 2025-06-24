Начальную школу в поселке Березовка в Карелии не будут закрывать

Власти республики и Кондопожского района решили не переводить младших школьников поселка в школу в Кондопоге.

О том, что начальная школа в Березовке будет сохранена, сообщил глава администрации района Дмитрий Зацепин.

В начале июня он же сообщил о закрытии корпуса школы № 7 в поселке Березовка. Кондопожская школа № 7 работает в трех корпусах. Два из них находятся в Кондопоге, а третий как раз в поселке Березовка. К началу учебного года в школе осталось 12 человек, все младшеклассники. В связи с этим власти решили перевести оставшихся школьников в кондопожский корпус.

Однако сейчас власти передумали. Как сообщил Зацепин, «после детального изучения всех обстоятельств и, что важно, после встречи с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Валентиной Николаевной Пивненко, было принято решение об отмене закрытия корпуса школы № 7 в п. Березовка.

— Валентина Николаевна оказала неоценимую поддержку в этом вопросе, понимая важность сохранения корпуса образовательного учреждения именно в шаговой доступности для детей. Благодаря ее участию и внимательному рассмотрению проблемы, мы нашли возможность продолжить функционирование корпуса школы в привычном режиме, — прокомментировал глава администрации района.

Можно предположить, что до вмешательства Валентины Пивненко, местные власти не понимали «важность сохранения корпуса образовательного учреждения именно в шаговой доступности для детей».