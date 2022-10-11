Начало капремонта моста в центре Петрозаводска перенесли на январь

Ремонт Путейского моста на улице Антикайнена начнет не 15 декабря, а 2 января.

Об этом власти Петрозаводска договорились с Минтрансом республики. Движение по соту перекроют не с 15 декабря, а со 2 января. Тогда же изменятся маршруты общественного транспорта, сообщил глава города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Традиционно в канун Нового года на улицах города случается предпраздничный ажиотаж — все едут за подарками, завершают дела уходящего года. Перекрывать в это время одну из магистралей было бы неправильно. Понимаю, что в любом случае корректировки маршрутов общественного транспорта и перекрытая улица создадут всем нам неудобства, но ремонт мосту необходим. Это — вынужденная мера. По контракту работы должны завершиться в ноябре следующего года», — пишет глава Петрозаводска.

Владимир Любарский напомнил, что объезд перекрытого моста будет организован через Первомайский проспект и улицу Анохина. Движение по Красной улице на участке между улицами Анохина и Антикайнена станет двусторонним. Для подъезда строительной техники будут использовать Ленинградскую и Красную улицы.

При движении по улице Анохина в сторону Голиковки будет запрещен поворот налево на проспект Ленина.

Также начнёт действовать запрет остановки транспорта по обеим сторонам:

— Красной улицы (на участке между улицами Анохина и Антикайнена),

— улицы Анохина (на участке между Красной улицей и проспектом Ленина, кроме парковочного кармана возле ТЦ «Аура»),

— на Первомайском проспекте (на участке между улицами Ленинградской и Анохина).

Для повышения пропускной способности перекрестка Первомайского проспекта с улицами Ленинградской и Антикайнена изменится режим работы светофора. Длительность зелёного сигнала при движении по проспекту увеличат. Светофор на пересечении улиц Красной и Антикайнена переведут в режим жёлтого мигания.