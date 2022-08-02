Началось расследование несчастного случая на территории Сегежского ЦБК

Государственная инспекция труда в Республике Карелия начала расследование несчастного случая, происшедшего на территории Сегежского ЦБК.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
По информации инспекции, несчастный случай произошел с водителем ООО «Экологическая компания «СЛОН», которая специализируется на проведении работ по очистке территорий.
Что именно произошло, инспекция на сообщает.
«По результатам расследования, будут сделаны выводы о причинах и обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание