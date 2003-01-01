Началось строительство новой амбулатории в Кончезеро

В селе Кончезеро Кондопожского района приступили к строительству новой врачебной амбулатории, которая заменит нынешнее помещение в аварийном состоянии.
В селе Кончезеро Кондопожского района строят новую врачебную амбулаторию, о чем сообщили в Министерстве здравоохранения РК. По данным ведомства, нынешняя амбулатория находится в приспособленных помещениях на втором этаже старого здания.
— Она небольшая по площади, ремонта там не было давно, крыша протекала. Поэтому вопрос о строительстве современного здания стоял давно, — рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
На сегодняшний день рабочие возвели стены, утепляют и обшивают фасад. Для маломобильных граждан предусмотрен пандус, специальная разметка и надписи со шрифтом Брайля. Работы идут по графику. До конца года амбулаторию построят. Вокруг здания проведут благоустройство территории.
В этом году появятся еще две амбулатории в Гирвасе и Кяппесельге.
— Всего по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Карелии появятся восемь новых зданий врачебных амбулаторий и девять фельдшерско-акушерских пунктов, — рассказали в Министерстве.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Олонецком районе завершают строительство амбулатории с дневным стационаром. В посёлке Ильинский Олонецкого района возводят самую большую врачебную амбулаторию в этом году.