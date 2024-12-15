Началось строительство новой парковки для посетителей музея-заповедника Кижи

Посещение Кижского музея-заповедника станет комфортнее для автомобилистов.

В Карелии началась реализация проекта по строительству новой парковки на 30-м километре автодороги «Великая Губа — Оятевщина». Как отметили в Минтрансе республики, это улучшит туристическую инфраструктуру региона и облегчит доступ к музею-заповеднику Кижи.

Уточняется, что подрядчиком для выполнения работ выбрана компания «АБЗ-Дорстрой». Строительство парковки рассчитано на 100 легковых автомобилей и 20 автобусов. Помимо непосредственно парковочных мест, проект предусматривает устройство удобного съезда с переходно-скоростными полосами, а также освещение всей территории парковки и прилегающего участка дороги.

В Минтрансе напомнили, что в этом году на разворотной площадке в деревне Оятевщина уже были проведены работы по устройству линии наружного освещения, что значительно повысило безопасность дорожного движения в этом районе.