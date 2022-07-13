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Началось восстановление поставок автомобилей из Кореи в Россию

Новости. Общество
22:00, 26 Июля 2022
фото: © Justin Sullivan / Getty Images

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Поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию постепенно восстанавливаются, но их количество в несколько раз меньше, чем до введения санкций.

Об этом сообщает «Комерсантъ».

Южная Корея, в отличие от ЕС, США и Японии, не вводила ограничений на поставки автомобилей в РФ, но, тем не менее, продажи упали из-за проблем с транспортировкой и других причин.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов считает, что переориентация корейских марок на экспорт в Россию вряд ли может обеспечить существенные объемы поставок в ближайшее время.

По его мнению, по итогам года рынок автомобилей в РФ составит около 600 тыс. машин, то есть каждый оставшийся месяц должно продаваться около 38,2 тыс. машин, основная доля которых будет приходиться на Lada.

 

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