Начался конкурс снежных и ледовых скульптур для жителей Петрозаводска

Городской дом культуры объявил о старте ежегодного конкурса «Зимние сказки Гипербореи-2023», в котором могут участвовать все желающие жители Петрозаводска.

Тема конкурса: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет… — русские сказки, былины, легенды». В скульптурах должны быть воплощены образы героев и сюжеты карельского и русского фольклора.

Присоединиться к конкурсу могут образовательные учреждения, организации, предприятия и семейные команды.

Каждую работу надо украсить надписью «ГИПЕРБОРЕЯ 2023» из природных материалов и сделать фото. Фотографии с обязательным указанием авторства и наименованием организации (школы, детского сада, предприятия), названием скульптуры и контактными данными можно загружать в специально созданный альбом. Работы принимают до 6 февраля 2023 года. Победителей наградят дипломами и памятными подарками.