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Начался основной этап реконструкции моста через реку Седокса в Карелии

Новости. Общество
08:00, 19 Сентября 2023
фото: Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии

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По мосту ежедневно проезжает большое количество автомобилей, в том числе общественный транспорт и школьные автобусы.

Начался основной этап реконструкции моста через реку Седокса в Карелии, рассказали в пресс-службе Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии 18 сентября.

Строители на 50 процентов выполнили работы по защите и отведению наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения, и теперь пришли к самому ответственному этапу — устройству опор мостового перехода, отметили в источнике.

На прошлой неделе стартовали работы по бетонированию первой береговой опоры. В дальнейшем подрядчик планирует установить конструкции под линии освещения и шумозащитные экраны, которые защитят территорию от грязи и пыли и значительно снизят уровень звука от проезжающих автомобилей.

Как подчеркнули в источнике, для района этот мост имеет важное значение. По нему ежедневно проезжает большое количество автомобилей, в том числе общественный транспорт и школьные автобусы.

Работы планируется завершить в 2024 году. Обновленный мост станет шире, длиннее и будет иметь арочную конструкцию. Ввод объекта в эксплуатацию позволит комфортно и безопасно добираться по автомобильной дороге «Олонец — Питкяранта –Леппясилта» до деревень Рыпушкалицы, Иммалицы, Капшойла и многих других населенных пунктов района.

В этом и в будущем году, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в Олонецком районе отремонтируют автодороги в деревнях Кескозеро и Коткозеро, Седокса — Алексала, частично Куйтежа — Верховье, Ильинский — Старый Центр, Олонец — Чимилица, подъезд к поселку Верхнеолонецкий, Видлица — Верхняя Видлица, Ильинский — Андрусово.

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