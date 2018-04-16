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Новости. Общество
14:31, 16 Апреля 2018

Начался прием документов для поступления в Президентское кадетское училище Петрозаводска

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С 16 апреля начался прием документов в петрозаводское Президентское кадетское училище, сообщается на сайте учреждения.

"С 16 апреля 2018 г.  начинается прием документов от кандидатов на поступление в Петрозаводское ПКУ", - говорится в сообщении.  

На сайте учреждения оговаривается, что в 2018 году прием в кадетское училище осуществляется только в 5-ые классы:

"Прием в Петрозаводское президентское кадетское училище Минобороны России в 2018 году осуществляется только в 5 классы на конкурсной основе из числа годных по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан Российской Федерации мужского пола, имеющих соответствующие классу поступления уровень образования и возраст".

Напомним, Президентское кадетское училище открылось в Петрозаводске 1 сентября 2017 года.

В рамках строительства объектов первой очереди с декабря 2016 года с нулевого цикла были возведены три общежития, учебно-административный корпус с медпунктом, библиотекой на 35 тысяч томов, учебными аудиториями и актовым залом на 600 мест. Построена трехэтажная столовая на несколько обеденных залов, рассчитанных на 900 кадетов и преподавателей. Столовая соединена с основным корпусом крытым теплым переходом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-16 15:00:13
Это лучше, чем закладки с наркотиками искать. Людьми мужественными станут. Скоро придется биться с англо-саксами.
David
2018-04-16 14:50:37
Детей в казармы?! Унылое средневековье!
dgin
2018-04-16 14:47:17
Набрали бы детей из неполных и неблагополучных детей из районов , выучили бы за счет государства , как после войны суворовцев набирали. А здесь соберут блатняк..
Гость
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