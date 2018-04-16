Начался прием документов для поступления в Президентское кадетское училище Петрозаводска

С 16 апреля начался прием документов в петрозаводское Президентское кадетское училище, сообщается на сайте учреждения.

"С 16 апреля 2018 г. начинается прием документов от кандидатов на поступление в Петрозаводское ПКУ", - говорится в сообщении.

На сайте учреждения оговаривается, что в 2018 году прием в кадетское училище осуществляется только в 5-ые классы:

"Прием в Петрозаводское президентское кадетское училище Минобороны России в 2018 году осуществляется только в 5 классы на конкурсной основе из числа годных по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан Российской Федерации мужского пола, имеющих соответствующие классу поступления уровень образования и возраст".

Напомним, Президентское кадетское училище открылось в Петрозаводске 1 сентября 2017 года.

В рамках строительства объектов первой очереди с декабря 2016 года с нулевого цикла были возведены три общежития, учебно-административный корпус с медпунктом, библиотекой на 35 тысяч томов, учебными аудиториями и актовым залом на 600 мест. Построена трехэтажная столовая на несколько обеденных залов, рассчитанных на 900 кадетов и преподавателей. Столовая соединена с основным корпусом крытым теплым переходом.