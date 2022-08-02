Начался прием онлайн-заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов

Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от призыва на военную службу в рамках осеннего призыва начался на «Госуслугах».

Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«На „Госуслугах“ стартовал прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках осеннего призыва. IT-компании с 2 августа могут воспользоваться специальным сервисом „Госуслуг“ и подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.



В министерстве отметили, что заполненные формы заявок будут приниматься до 11 августа, после чего до 31 августа поданные заявления Минцифры передаст в Минобороны, а окончательное решение об отсрочке примет призывная комиссия. «После того, как сотрудник получит повестку, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку», — напомнили в министерстве.

В рамках весеннего призыва, как рассказали в Минцифры, IT-компании подали заявления в отношении 8,7 тыс. специалистов, но около 1 тыс. из них не соответствовали требованиям Минобороны. Так, право на отсрочку в итоге получили почти 7,7 тыс. человек. Большинство из них — молодые люди в возрасте 23-24 лет с рабочим стажем 1-2 года. «Среди регионов лидерами по количеству IT-специалистов, получивших отсрочку, стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Новосибирская область, Самарская область», — рассказали в министерств