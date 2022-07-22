Начался прием заявлений избирателей, где они хотят голосовать на выборах главы Карелии

ЦИК Карелии с 25 июля начал принимать заявления от жителей республики, которые хотят проголосовать на выборах главы региона не по месту постоянной прописки, а по другому адресу.

Заявления принимают через сайт Госуслуг, в МФЦ и избирательных комиссиях. С 25 июля по 5 сентября это делают в территориальных избиркомах, а с 31 августа по 5 сентября к ним присоединятся участковые комиссии.

Заявитель должен написать, чтобы его исключили из списков избирателей по месту прописки и включили в список по другому адресу.

На выборах главы Карелии 9, 10 и 11 сентября можно будет проголосовать на любом удобном избирательном участке в пределах республики.