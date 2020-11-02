Начался прием заявок на дополнительные субсидии для бизнеса в Карелии

Министерство экономического развития Карелии объявило о приеме заявок на предоставление субсидий в рамках дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса.

Например, субсидии будут выделены на возмещении части затрат предпринимателей на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, игр и игрушек, деревянных строительных конструкций и столярных изделий, производства мебели для офисов и предприятий торговли.

Максимальный размер одной субсидии составит не более 2 млн рублей и не более 70% от произведенных затрат.

О других целях и суммах субсидий читайте в интернет-газете "Вести Карелии".