Начался прием заявок на участие в «Гиперборее-2026»

Организаторы конкурса снежных и ледовых скульптур объявили о старте приема заявок.
В этом году фестиваль «Гиперборея» пройдет с 3 по 7 февраля. Как ранее объявили организаторы, посвящен он будет спорту.
— Тема юбилейного XXV конкурса снежных и ледовых скульптур — «Олимп Гипербореи». Мастерам предстоит украсить Онежскую набережную скульптурами, посвященными спорту, — рассказали в мэрии.
Традиционно в конкурсе будет три номинации — ледовая скульптура, снежная скульптура — большой куб и снежная скульптура — малый куб. К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные команды численностью не более трех человек, в номинации «снежная скульптура малый куб» допускаются скульпторы в возрасте до 18 лет.
— Команды обеспечиваются помостом, ёмкостью для воды, лопатами. Остальными инструментами и оборудованием, необходимыми для работы, авторы обеспечивают себя самостоятельно, — говорится в приложении.
При подведении итогов будут учитывать использование светового оформления скульптур (оригинальная подсветка, огонь и т. д.). Предоставление необходимого оборудования производится по согласованию с организаторами.
Прием заявок и эскизов проводится до 19 января 2026 года. Напомним, в прошлом году авторы создавали работы по теме «Символы российских городов».