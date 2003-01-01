Начался прием заявок на участие в «Гиперборее-2026»

Прием заявок и эскизов проводится до 19 января 2026 года. Напомним , в прошлом году авторы создавали работы по теме «Символы российских городов».

При подведении итогов будут учитывать использование светового оформления скульптур (оригинальная подсветка, огонь и т. д.). Предоставление необходимого оборудования производится по согласованию с организаторами.

— Команды обеспечиваются помостом, ёмкостью для воды, лопатами. Остальными инструментами и оборудованием, необходимыми для работы, авторы обеспечивают себя самостоятельно, — говорится в приложении.

Традиционно в конкурсе будет три номинации — ледовая скульптура, снежная скульптура — большой куб и снежная скульптура — малый куб. К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные команды численностью не более трех человек, в номинации «снежная скульптура малый куб» допускаются скульпторы в возрасте до 18 лет.

В этом году фестиваль «Гиперборея» пройдет с 3 по 7 февраля. Как ранее объявили организаторы, посвящен он будет спорту.

