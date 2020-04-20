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Начался ремонт дороги "Педасельга – Ладва" в Карелии

Новости. Общество
16:40, 20 Апреля 2020
фото: "Столица на Онего"
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Дорожники приступили к первому этапу реконструкции пятикилометрового участка автодороги между поселками Педасельга и Пухта в Прионежском районе.

Реконструкцией трассы займется ООО "ТехноСтрой". Уже заключен договор аренды земель гослесфонда, к месту работ завозятся техника и строительные материалы, сообщили в Минтрансе Карелии.

Как отмечают специалисты, в ходе реконструкции будут перебраны все слои дорожной одежды, рабочие исправят профиль и геометрические характеристики дороги.

Обновление дороги выполняется в рамках ФЦП "Развитие сельских территорий".

В Минтрансе напомнили, что республике также идет строительство двух новых автодорог. Это  "Подъезд к "Горнолыжному центру "Чална", обеспечивающий путь к туристскому развлекательному комплексу "Вотчина карельского деда мороза Талви Укко". Вторая дорога - более чем 30-километровый участок автотрассы "Великая Губа – Оятевщина", ведущей к музею-заповеднику "Кижи". Кроме того, сейчас выполняется реконструкция дороги "Олонец-Вяртсиля".

В период 2020 – 2024 годов будет продолжен масштабный ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За эти годы планируется привести в нормативное состояние почти 1100 километров региональных автотрасс, общая стоимость работ - более 13 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что начался второй этап ремонта дороги в Марциальные воды.

 

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