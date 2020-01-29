Начался снос деревьев на Старой Кукковке

Подрядчик планирует спилить 200 аварийных деревьев на Старой Кукковке в Петрозаводске, сообщили в мэрии города.

На Старой Кукковке и в Железнодорожном районе начался снос аварийных деревьев. Работы ведут ИП Боровик О.С. и ИП Щулев М.С. Всего здесь планируется удалить 210 растений. Подрядчик сносит по заявке аварийные и сухостойные тополя, берёзы, ивы и черёмухи.

В рамках муниципальных контрактов в Петрозаводске до лета удалят порядка 900 растений. Специалисты администрации усилили контроль за соблюдением подрядчиками техники безопасности при выполнении работ. Также сотрудники управления благоустройства и экологии благодарят петрозаводчан за проявленную активность при составлении заявок на текущий период.

Помимо сноса аварийных растений, в 2020 году намечены работы по озеленению: составление ландшафтных композиций, посадки на магистральных газонах и на общественных территориях. В карельской столице появится более трёх тысяч деревьев и кустарников.