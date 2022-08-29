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Начался третий день голосования на выборах главы Карелии

Новости. Общество
08:10, 11 Сентября 2022
фото: ИА Республика

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В пятницу и субботу на избирательных участках проголосовали около 85 тысяч жителей республики.

В воскресенье, 11 сентября, продолжилось голосование за кандидатов на пост главы Карелии. Участки открылись в 8 утра, а закроются в 20.00. За два предыдущих дня выбор сделали 16,83% избирателей (84 974 человек).

Известные петрозаводчане рассказали, почему они считают необходимым участвовать в голосовании.

«Выборы — очень ответственный день, — говорит почетный житель Петрозаводска Галина Разбивная. — Считаю, что я не могу не прийти на выборы, это невозможно. Почему? Потому что я люблю свою Карелию. Я хочу поддержать тех, кто достоин возглавить нашу республику».

«Наш голос важен, нам важна перспектива, нам важен Петрозаводск, мы его любим, поэтому приходите, голосуйте. Ваш голос в общей копилке необходим», — отметил Владимир Любарский.

А уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев считает, что ходить на выборы надо не только ради себя:

«Участие в выборах, это — участие в своей жизни. В данном случае, важность выбора — это также важно, как обучение или своевременное обращение за медицинской помощью. Это просто важно. По умолчанию, это наша жизнь и то, что определяет наше с вами будущее и будущее наших детей».

Итоги двух дней голосования, Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин:

«Сегодня за ходом голосования в Карелии следили около семисот наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественных наблюдателей. Впереди еще один, основной день голосования — 11 сентября, надеюсь, что он пройдет так же организованно и многие избиратели придут выразить свою гражданскую позицию именно в воскресенье, в привычный для проведения выборов день».

Он также отметил, что многие жители Карелии пользуются возможностью вызвать избирательную комиссию и проголосовать на дому.

Такая возможность есть у тех, кто по уважительным причинам не может прийти на участок. Для этого необходимо до 14.00 11 сентября в письменной или устной форме (по телефону) обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

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