РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Личное мнение
100 или одна тысяча: как карельские автосервисы пенсионеров разводят
02 ноября, 07:35 Статьи
Кинотетрис
«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Новости

«Это просто тарелка жира»: врач назвал яичницу с беконом самым вредным завтраком

16:05

Новые контейнерные площадки появились в районах и округах Карелии

16:00

«Такой молодой, нет слов, одни слезы»: олончанин погиб в ходе СВО

15:32

Начинается подготовка к ремонту важной транспортной артерии на севере Карелии

15:02

Финалистов проекта «ПолитЗавод» из Карелии пригласили в Москву

14:46

Ввод жилья в Карелии вырос вдвое несмотря на ипотечный кризис

14:21

Ветераны СВО открыли для себя деревню Киндасово

13:57

В Петрозаводске изменится схема движения на улице Мерецкова

13:32

Глава Карелии проконтролировал благоустройство общественных территорий в Петрозаводске

13:20

Детскую площадку за 5 миллионов рублей построят в Петрозаводске

13:14

В петрозаводском клубе произошла массовая драка

12:57

«Определить вирус за 30 минут»: первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С создан в России

12:46

В Петрозаводске прошла согласованная акция в честь Великого Октября

12:23

Академический хор ПетрГУ завоевал две медали на III Дальневосточной хоровой олимпиаде

12:16

Мошенники обманули жителя Сегежи при покупке квартиры в Петрозаводске

12:01

В Петрозаводске водитель электровелосипеда врезался в припаркованную машину

11:43

Олег Романцев, Ринат Дасаев, Валерий Шмаров сыграют в Петрозаводске с болельщиками «Спартака»

11:29

В России впервые возбудили дело за поиск экстремистских материалов в интернете

11:15

Стали известны подробности ДТП на Древлянском кольце в Петрозаводске

10:47

Житель Карелии получил 13 лет за совращение несовершеннолетней в сети

10:27

Карельская рыболовная компания отсудила у Росрыболовства 40-миллионную компенсацию

10:03

Правительство России выделит средства на реконструкцию Шаваньской плотины Беломорско-Балтийского канала

09:53

Жительница Карелии сообщила в полицию об угоне автомобиля, который сама разбила

09:31

Водитель устроил ДТП на Древлянке в Петрозаводске и скрылся с места аварии

08:59

Пожарный из Карелии Иван Ушаков погиб в ходе СВО

08:39

В Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов

08:17

Четырем карельским спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России»

08:00

В Карелии планируют повысить возраст для участия в опросах по проектам благоустройства

07:41

В Карелии вырастет плата за капремонт многоквартирных домов

07:20

Еще одна карельская спортсменка может пропустить Чемпионат Европы из-за отсутствия средств на поездку

06:57

Умер директор карельского выставочного агентства «Еврофорум» Николай Гнётов

06:37

В России может быть введен полный запрет на вейпы

00:11

Все, что случилось сегодня

22:20

Атлантическое тепло сдает позиции: в Карелию идут морозы и снег

21:14

В центре Петрозаводска снесут восемь аварийных домов

20:00

«Штраф до 700 тысяч рублей»: В Госдуме анонсировали новые штрафы за борщевик для владельцев земельных участков

18:43

Две управляющие компании в Петрозаводске плохо подготовили дома к зиме

18:21

Строительство поликлиники на Кукковке в Петрозаводске завершат в этом году

17:56

Комиссия отказала в создании нового рыбоводного участка в Лахденпохском районе

17:46

ФСИН планирует обучать иностранных специалистов в своих вузах

17:24

Дожди и похолодание до 0°С: какая погода ожидается в Карелии 7 ноября

17:01

Предполагаемую квартиру экс-губернатора Карелии продают за 69,9 млн рублей

16:44

В Прионежье простились с погибшим на СВО земляком

16:28

Москвичи выиграли конкурс на расселение аварийных домов по программе КРТ в Петрозаводске

16:12

68 молодых художников Карелии представят свои работы в Петрозаводске

15:48

Александр Овечкин установил новый исторический рекорд

15:32

Родители юных лыжников в Лахденпохье просят не закрывать спортивную школу

15:11

Следующая короткая рабочая неделя в России будет длиннее этой

14:55

«Найдём аргументы»: Элиссан Шандалович подготовит поправку в бюджет на ремонт дороги в Медвежьегорске

14:42

«Черви до 15 метров в длину»: озерная рыба в Карелии может быть опасна для здоровья

14:32

249 пациентов доставила санавиация Карелии с начала года

14:13

Автобус из Медвежьегорска до деревни Сельги запустят по требованию прокуратуры

13:52

Евросоюз планирует приостановить выдачу россиянам многократных шенгенских виз

13:37

Карелия выполнила более 93% плана по лесовосстановлению

13:25

Минприроды Карелии прокомментировало разлив нефтепродуктов в Ладожском озере

13:10

Аварийный двухэтажный дом сносят в Петрозаводске

12:50

В Петрозаводске задержали пособников аферистов

12:31

Самая долгая DDoS-атака на Северо-Западе длилась более 49 часов

12:20

Подавляющее большинство проверенных производителей БАДов оказались фиктивными

12:15

Пьяного водителя без прав задержали на дороге в Олонецком районе

11:54

В Петрозаводске обновили освещение около Вечного огня

11:38

Олеся Хлопкина назначена исполняющей обязанности главы Суоярвского округа

11:21

Дорожник из Карелии выиграл в лотерею более 25 млн рублей

10:54

В России введут особые сим-карты для детей

10:38

Прибыль карельских предприятий за год снизилась более чем в два раза

10:27

«Грамотная, с доброй душой»: ушла из жизни врач Республиканской психиатрической больницы

10:16

Самая сильная магнитная буря года обрушится на Землю

09:52

Полиция спасла пенсионерку из Медвежьегорска от мошенников

09:32

Найдено тело одного из рыбаков, пропавших на озере Долгое в Карелии

08:59

Частный дом горел в карельском поселке Пиндуши

08:39

Карелия стала лидером по числу бронирований загородных домов в октябре

08:22

Волки утащили с цепи собаку в Пряжинском районе

08:02

В Карелии упростят порядок избрания сельских старост

07:43

В парке в Приладожье появятся лестницы с перилами

07:22

Стало известно, какой теме посвятят 2026 год в России

07:00

Карелия — в тройке сильнейших на всероссийском турнире по акробатике

06:41

В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах

00:10
Начинается подготовка к ремонту важной транспортной артерии на севере Карелии
Сегодня 15:02 Благоустройство
Поделиться

Подготовка к капитальному ремонту участка автодороги «Войница – Вокнаволок – Костомукша» со 2-го по 25-й километр начинается в Карелии. В ближайшее время стартуют инженерные изыскания и разработка проектной документации.

фото: © Правительство РК

Подрядчиком работ по проектированию стало ООО «ПИИ «Севзапдорпроект», определенное по результатам конкурса 31 октября 2025 года. Государственный контракт с организацией планируется заключить до 12 ноября. Работы по изысканиям и проектированию будут выполняться с 2025 по 2027 годы, сообщает Минтранс Карелии. Проектом капитального ремонта предусмотрено устройство нового асфальтобетонного покрытия, а также рассматривается возможность установки линии дорожного электроосвещения для повышения безопасности в темное время суток.

Автодорога «Войница — Вокнаволок — Костомукша» входит в Опорную сеть Республики Карелия и является важной транспортной артерией, связывающей Костомукшу с населенными пунктами Толпорека, Вокнаволок, Поньгагуба и Войница. Дорога также обеспечивает связь с федеральной трассой «Р-21 Кола», что делает ее ключевой для развития Арктической зоны Карелии.

Ремонт улучшит доступность медицинских, образовательных и социальных учреждений для жителей северных районов, обеспечит безопасность дорожного движения и создаст предпосылки для развития предпринимательства и туризма.

Ремонт ведется поэтапно, напоминает ведомство. В 2025 году завершается ремонт участка с 25 по 54 км, а на участке с 54 по 83 км работы идут с опережением графика и должны быть завершены в 2026 году.

Напомним, деньги на ремонт улицы Северной в Медвежьегорске планируется предусмотреть в республиканском бюджете.

Обсудить (0) в ленту
В петрозаводском клубе произошла массовая драка
Сегодня, 12:57 Происшествия
В Петрозаводске прошла согласованная акция в честь Великого Октября
Сегодня, 12:23 Политика
Олег Романцев, Ринат Дасаев, Валерий Шмаров сыграют в Петрозаводске с болельщиками «Спартака»
Сегодня, 11:29 Спорт
Житель Карелии получил 13 лет за совращение несовершеннолетней в сети
Сегодня, 10:27 Криминал
Марк Вологдин
боец смешанных единоборств
Инстинкты включились, и я шел драться как в последний раз
О своем знаменитом бое, который он проиграл, но после которого все равно вошел в сильнейшую лигу ММА.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение