Начинается подготовка к ремонту важной транспортной артерии на севере Карелии

Подготовка к капитальному ремонту участка автодороги «Войница – Вокнаволок – Костомукша» со 2-го по 25-й километр начинается в Карелии. В ближайшее время стартуют инженерные изыскания и разработка проектной документации.

Подрядчиком работ по проектированию стало ООО «ПИИ «Севзапдорпроект», определенное по результатам конкурса 31 октября 2025 года. Государственный контракт с организацией планируется заключить до 12 ноября. Работы по изысканиям и проектированию будут выполняться с 2025 по 2027 годы, сообщает Минтранс Карелии. Проектом капитального ремонта предусмотрено устройство нового асфальтобетонного покрытия, а также рассматривается возможность установки линии дорожного электроосвещения для повышения безопасности в темное время суток.

Автодорога «Войница — Вокнаволок — Костомукша» входит в Опорную сеть Республики Карелия и является важной транспортной артерией, связывающей Костомукшу с населенными пунктами Толпорека, Вокнаволок, Поньгагуба и Войница. Дорога также обеспечивает связь с федеральной трассой «Р-21 Кола», что делает ее ключевой для развития Арктической зоны Карелии.

Ремонт улучшит доступность медицинских, образовательных и социальных учреждений для жителей северных районов, обеспечит безопасность дорожного движения и создаст предпосылки для развития предпринимательства и туризма.

Ремонт ведется поэтапно, напоминает ведомство. В 2025 году завершается ремонт участка с 25 по 54 км, а на участке с 54 по 83 км работы идут с опережением графика и должны быть завершены в 2026 году.

Напомним, деньги на ремонт улицы Северной в Медвежьегорске планируется предусмотреть в республиканском бюджете.