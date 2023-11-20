Начинается прием заявок на участие в конкурсе снежных и ледовых скульптур в рамках «Гипербореи»

Международный зимний фестиваль традиционно пройдет в Петрозаводске с 6 по 10 февраля 2024 года.
Начинается прием заявок на участие XXIII Международного конкурса снежных и ледовых скульптур, который пройдет с 6 по 10 февраля 2024 года в рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея». Об этом сообщили в паблике петрозаводского дома культуры.
Тема конкурса — «Отечества Великие умы». В 2024 году Российская академия наук празднует 300-летие.
Прием заявок и эскизов проводится до 19 января 2024 года (включительно). Для подачи конкурсных документов можно воспользоваться одним из предложенных способов:
— отправить по электронной почте hyperborea@petrozavodsk-mo.ru;
— принести по адресу: г. Петрозаводск, пл. Кирова, д. 1, МУ «Городской дом культуры».
Подробная информация по телефонам в Петрозаводске 8(8142) 76-61-29 и 78-55-77.
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