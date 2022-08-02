Начинается ремонт участка трассы «Кола» под Петрозаводском: ожидаются автомобильные пробки

Ограничения движения транспорта будут введены с 12 августа из-за ремонта трассы «Кола» на участке между деревнями Новая Вилга и Матросы.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

На этом участке начнется «активная фаза строительно-монтажных работ (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки)», пояснили в компании.

Во время ремонта там будет вводится реверсивное или одностороннее движение, а в некоторые периоды участок будет временно полностью перекрываться для проезда автотранспорта.