Начинающие водители Петрозаводска совершили 58 нарушений на дорогах города

За ноябрь и декабрь минувшего года автоинспекторы пресекли 58 нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы ДПС проводят профилактическую работу с водителями, которые выбрали небезопасный стиль вождения.

Как правило, это молодые водители на отечественных автомобилях ВАЗ, рассказали в ГИБДД Петрозаводска.

Автоинспекторы разъясняют начинающим водителям правила безопасного вождения зимой и опасные последствия резких маневров на дорогах.

Инспекторы проверяют, соответствуют ли стандартам светопропускаемости стекла в автомобилях и внесены ли изменения в конструкцию транспортного средства.

Так, за ноябрь и декабрь минувшего года автоинспекторы пресекли 58 нарушений правил дорожного движения начинающими водителями.

Как отметилии в ГИБДД, чаще всего водители ездят с непристегнутым ремнем безопасности, управляют без полиса ОСАГО, а автомобили имеют технические неисправности.

Работа с водителями-нарушителями будет продолжена, отметили в городской ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения.