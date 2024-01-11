Начинающие водители Петрозаводска совершили 58 нарушений на дорогах города

За ноябрь и декабрь минувшего года автоинспекторы пресекли 58 нарушений правил дорожного движения.
Инспекторы ДПС проводят профилактическую работу с водителями, которые выбрали небезопасный стиль вождения.
Как правило, это молодые водители на отечественных автомобилях ВАЗ, рассказали в ГИБДД Петрозаводска.
Автоинспекторы разъясняют начинающим водителям правила безопасного вождения зимой и опасные последствия резких маневров на дорогах.
Инспекторы проверяют, соответствуют ли стандартам светопропускаемости стекла в автомобилях и внесены ли изменения в конструкцию транспортного средства.
Так, за ноябрь и декабрь минувшего года автоинспекторы пресекли 58 нарушений правил дорожного движения начинающими водителями.
Как отметилии в ГИБДД, чаще всего водители ездят с непристегнутым ремнем безопасности, управляют без полиса ОСАГО, а автомобили имеют технические неисправности.
Работа с водителями-нарушителями будет продолжена, отметили в городской ГИБДД.
Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения.
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