Начисляемые энергетиками штрафы за просрочку авансовых платежей незаконны, заявила УФАС

Антимонопольная служба Карелии признала незаконными действия гарантирующих поставщиков электроэнергии, которые начисляют предпринимателям штрафы и пени за просрочку авансовых платежей.

Об этом говорится в письме руководителя УФАС Артура Пряхина уполномоченному по правам предпринимателей в Карелии Елене Гнетовой. На общественных слушаниях карельского УФАС в марте 2018 года бизнес-омбудсмен сообщила о жалобах предпринимателей на действия гарантирующих поставщиков. Руководитель УФАС Карелии поручил своим сотрудникам изучить этот опрос и в апреле направил ответ уполномоченному по правам предпринимателей.

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