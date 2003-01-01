Над Архангельской областью впервые сбиты два украинских беспилотника

Системы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, два из которых — над территорией Архангельской области.

В Министерстве обороны России сообщили, что воздушные цели были нейтрализованы с 9:00 до 13:00 по московскому времени над несколькими регионами. Беспилотники в области сбиты впервые, сообщает новостной паблик Архангельской области «В Контакте». Помимо Архангельской области, БПЛА сбиты над:

— Белгородской областью (3 единицы);

— Московским регионом (3 единицы, два из них летели в направлении Москвы);

— Калужской областью (2 единицы).

По данным военного ведомства, все воздушные цели своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. Инцидент не повлек за собой разрушений и жертв на земле.

Ранее мы сообщали, что несколько беспилотников уничтожено в Ленобласти.