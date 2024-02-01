Над детским садом в Петрозаводске нависла опасная угроза

Обращение поступило в ЕДДС карельской столицы.

В паблике ЕДДС Петрозаводска сообщили об опасной сосульке, которая свисает над входом МБДОУ «Детский сад № 75 «Ладушки» по улице Антикайнена, д. 21. В городскую службу поступило соответствующее обращение.

Как рассказали в источнике, информация была передана для принятия мер в ООО «Орбита».

«Будьте внимательны и осторожны!», — предупредили в сообществе.