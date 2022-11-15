Над неплательщиком алиментов из Петрозаводска нависла угроза потери автомобиля и свободы

В УФССП Карелии рассказали о жителе Петрозаводска, задолжавшем по алиментам 400 тысяч рублей.

В петрозаводском отделении службы судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на общую сумму 400 тысяч рублей. Согласно решению суда, должник должен выплачивать 1/3 дохода на содержание детей.

Пристав установил, что неплательщик владеет автомобилем, на который после этого был наложен арест для дальнейшей продажи в счет погашения долга.

При этом должник не устраивался на работу официально и не пытался выплачивать алименты, поэтому на него был составлен административный протокол.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 20 часам обязательных работ. Если должник и дальше продолжит игнорировать платежи, его ждет уже уголовная ответственность.