Над одним из эндемиков Карелии нависла серьезная угроза

По оценкам ученых, в сетях за год погибает до 15% популяции ладожской нерпы.

О серьезных проблемах, связанных выживанием ладожской нерпы как подвида, рассказали в национальном парке «Ладожские шхеры».

Общая численность ладожской нерпы оценивается в 3.5 — 4 тысячи особей. Наибольшее количество животных обитает вблизи Валаамских островов. Зиму нерпы проводят на льду, там же в феврале–марте рождаются детеныши.

«Нерпы оказались одним из наиболее уязвимых компонентов экосистем Ладожского озера. Загрязнение воды промышленными отходами привело к ослаблению иммунитета и резкому возрастанию заболеваемости животных. Использование снегоходов и судов на воздушной подушке, интенсивное судоходство, развитие водного туризма сильно увеличили уровень фактора беспокойства на местах щенения и отдыха тюленей», — отметили специалисты национального парка.

Остро стоит проблема сетей. Нерпа часто объедает рыбу в сетях и сама попадается в них. Предполагается, что это стало следствием сокращения рыбных запасов на озере. По данным петербургского ученого М. В. Веревкина, за год в сетях гибнет около 10—15% всей популяции ладожской нерпы.

Еще одна проблема — потепление климата, из-за чего ледовый покров на озере образуется ненадолго, а его площадь уменьшается. Из-за этого тюленям, особенно детенышам, все сложнее все сложнее искать убежище, отметили в национальном парке.