Над Петрозаводском прогремел гиперборейский салют (ФОТО и ВИДЕО)

Фестиваль «Гиперборея» завершился шестиминутным фейерверком.

В столице Карелии сегодня завершился зимний фестиваль «Гиперборея-2022». Финальной точкой праздника стал фейерверк на набережной Онежского озера.

Высота фейерверка достигала 200 метров, поэтому его можно будет увидеть с любой точки набережной.

Ранее сообщалось, что что соревнования по подледному лову рыбы на мормышку на фестивале «Гиперборея» собрали более 120 человек. Самому маленькому рыбаку - 2 года, самому пожилому - 81 год.

Самый удачливый участник турнира «Онежские Fish-ки» в Петрозаводске поймал почти два кг окуней.

Напомним, «Гиперборея-2022» была приурочена к 350-летию Петра Первого, которое отмечается в этом году. Скульпторы изготовили изо льда и снега 30 композиций, посвященных эпохе императора.