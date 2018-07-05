Над трассой в Карелии опора повисла на электропроводах

На въезде на трассу "Кола" со стороны Верховья Олонецкого района над дорогой опасно наклонилась опора с электропроводами.

В паблике "Чтобы лучше было жить" опубликовано сообщение с предупреждением, что на выезде на трассу "Кола" со стороны Верховья Олонецкого района опора наклонилась и повисла на электропроводах.

"Не запутайтесь в проводах, если столб всё-таки упадет во время вашего проезда. Заявка в ЕДДС подана. Ждём результата", - написали авторы сообщения в соцсети.