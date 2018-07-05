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Новости. От читателей
10:26, 05 Июля 2018
фото: vk.com/aunus1649

Над трассой в Карелии опора повисла на электропроводах

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На въезде на трассу "Кола" со стороны Верховья Олонецкого района над дорогой опасно наклонилась опора с электропроводами.

В паблике "Чтобы лучше было жить" опубликовано сообщение с предупреждением, что на выезде на трассу "Кола" со стороны Верховья Олонецкого района опора наклонилась и повисла на электропроводах.

"Не запутайтесь в проводах, если столб всё-таки упадет во время вашего проезда. Заявка в ЕДДС подана. Ждём результата", - написали авторы сообщения в соцсети.

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Комментарии

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gemma
2018-07-05 12:10:51
Верно. Это не электропровода, а линия связи. В общем, "слаботочка".
Беня
2018-07-05 11:40:20
Ерунда...Эти провода не опасны с точки зрения электричества.
А вообще электричество полезно, особенно от головы и даже, можно сказать, целебно. Будь моя воля, встряхнул бы завсегдатаев дураскопа посредством трехфазной электротерапии :)
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