Над центром спортивной подготовки в Петрозаводске нависла глыба льда

В городской ЕДДС предупредили об опасности, которая подстерегает пешеходов на улице Пушкинской.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы, с крыши дома №7 по улице Пушкинской, со стороны Титова, 3, свисает глыба льда.



Информацию для проверки передали в центр спортивной подготовки, который расположен в этом доме.



Напомним, ранее глава Петрозаводска Инна Колыхматова опубликовала фото сугроба 57-летней давности.