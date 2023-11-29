Над центром спортивной подготовки в Петрозаводске нависла глыба льда

В городской ЕДДС предупредили об опасности, которая подстерегает пешеходов на улице Пушкинской.
Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы, с крыши дома №7 по улице Пушкинской, со стороны Титова, 3, свисает глыба льда.
Информацию для проверки передали в центр спортивной подготовки, который расположен в этом доме.
Напомним, ранее глава Петрозаводска Инна Колыхматова опубликовала фото сугроба 57-летней давности.
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