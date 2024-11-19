«Надеемся, что скоро закончится эта катастрофа»: жителям Лахденпохского района напомнили телефон ЕДДС

Сильный ветер лишил людей электричества.

Жителей поселка Тиурула Лахденпохского района напомнили телефон Единой диспетчерской службы. Об этом сообщили в паблике Тиурула (фин. Tiurula).

Телефон Единой диспетчерской службы - 8 (921) 524-94-11. В паблике отметили, что Лахденпохский район не был готов ни к зиме, ни к чрезвычайным ситуациям.

Ранее мы писали о том, что в Лахденпохском районе из-за сильного ветра без света остались несколько населенных пунктов. Специалисты работали над восстановлением электроснабжения.