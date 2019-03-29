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Новости. Общество
13:03, 29 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

"Надеюсь, с тем мальчиком все хорошо"

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Детский врач-офтальмолог глазной клиники Карелии рассказала о своей работе и маленьких пациентах.

Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что в течение года будет знакомить вас со специалистами Офтальмологического центра Карелии, чтобы показать, что за белым халатом скрываются интересные люди, которые умеют не только высокопрофессионально выполнять свою работу, но еще являются, например, известными блогерами или отличными кулинарами, гонщиками, музыкантами, путешественниками, заядлыми рыбаками…И возможно, познакомившись поближе с докторами, к которым вы приходите на прием, вам будет легче общаться, появится доверие и уйдет боязнь человека в белом халате. Все это будет лишь способствовать скорейшему решению ваших офтальмологических проблем и выздоровлению.

Итак, наш следующий доктор в портретной галерее Офтальмологического центра Карелии Валерия Яковлева – детский врач-офтальмолог, специалист по косоглазию.

Валерия Александровна рассказала, почему у нее любимый день на неделе – воскресенье, за что она любит своих маленьких пациентов и строго относится к их родителям.
"Был случай, когда ко мне в оптику бабушка привела ребенка, - рассказала Валерия Александровна, - мальчик 9 лет. Бабушка в очках, у нее большой минус (миопия). Ребенок без очков, проверить привела. Мальчик мог сосчитать только пальцы с 2,5 метров. То есть с таким зрением ребенка может машина сбить, особенно в темное время суток. У него тоже миопия, требовались очки для коррекции. Я объяснила ситуацию, но бабушка наотрез отказалась от рекомендаций и не прониклась серьезностью проблемы. Ушли. Надеюсь, с тем мальчиком все хорошо. Просто сердце сжимается. Если взрослый может какой-то выбор для себя сделать – пойти не пойти на осмотр к врачу, то детишки целиком и полностью зависят от родителей".

Узнать больше о детском докторе-косологе Валерии Александровне Яковлевой из Офтальмологического центра Карелии можно здесь.

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