Надежда Дрейзис рассказала, как родители могут получить льготные медикаменты для детей в Карелии

Врачей Детской поликлиники № 1 проинформировали о мерах поддержки семьям, которые столкнулись с трудноизлечимыми болезнями детей.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис сообщила на своей странице о том, что вопрос обеспечения маленьких пациентов льготными лекарствами очень важный.

«Дорогие родители, обращаю внимание, что для получения рецепта на льготные медикаменты вы можете обратиться в поликлинику по месту жительства с документами, подтверждающими льготный статус вашего ребёнка. Напомню также, что к данной категории относятся дети с инвалидностью, дети-сироты, а также дети, страдающие от тяжелых или хронических заболеваний», — рассказала Надежда Дрейзис.

По ее словам, сегодня любой квалифицированный и компетентный доктор должен уметь не только грамотно назначить лечение, но и проконсультировать, подобрать необходимое лекарство. Кроме того, врач должен знать о всех мерах поддержки семей, которые столкнулись с тяжелыми заболеваниями маленьких детей. Сейчас на базе Городской детской поликлиники № 1 персонал дополнительно готовят по всем этим вопросам, отметила Дрейзис.