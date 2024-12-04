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Надежда Дрейзис рассказала о причинах затяжного кашля у детей и методах его лечения

Новости. Медицина
18:00, 03 Декабря 2024
фото: © Vitolda Klein / Unsplash

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Главный врач детской поликлиники №1 разъяснила причины затяжного кашля у детей.

Надежда Дрейзис, главный врач детской поликлиники № 1 в Петрозаводске, обратилась к родителям с разъяснениями по поводу часто встречающейся проблемы — затяжного кашля у детей после перенесенной простуды.

Многие родители обеспокоены тем, что после выздоровления от ОРВИ или других респираторных заболеваний у ребенка долго не проходит кашель. По словам Надежды Дрейзис, это вполне нормальное явление.

«Организму необходимо время для восстановления слизистой оболочки гортани, трахеи или бронхов и выведения остатков мокроты», — объяснила врач. 

Но если кашель не проходит в течение длительного времени (более месяца), необходимо обратиться к педиатру. Затяжной кашель может быть симптомом других заболеваний, таких как аллергия или хронические заболевания дыхательных путей.

Надежда Дрейзис также предостерегла родителей от самолечения и использования народных методов без консультации врача. Некоторые методы, такие как согревание ног или картофельные ингаляции, могут не только не помочь, но и навредить.

Взамен она рекомендовала обильное питье, промывание носа и увлажнение воздуха.

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