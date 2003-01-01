РЕКЛАМА
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
В ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода
17 октября, 09:30 Статьи
Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу

19:20

Двухэтажный дом сгорел в городе Суоярви в Карелии

18:30

Артур Парфенчиков открыл движение по новому Лобановскому мосту в Петрозаводске

18:00

Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября

17:00

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем

16:20

Житель Муезерского района Карелии погиб на СВО

15:30

В Петрозаводске открыли Лобановский мост

14:30

Башенный кран загорелся в Петрозаводске

13:50

В России отмечается День отца

13:10

Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве

12:00

Схема движения изменилась на окраине Петрозаводска

11:20

На севере Карелии проводили погибшего на СВО земляка

10:40

Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня

10:05

Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме

09:40

Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников

09:00

Водитель автомобиля на летней резине погиб в ДТП в Карелии

22:40

В центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

21:30

В Петрозаводске прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов

21:00

Женщину госпитализировали после ДТП в Карелии

19:50

В Петрозаводске мужчине брызнули в лицо из газового баллончика

19:25

Пропавшего без вести мужчину разыскивают в Карелии

18:40

Госавтоинспекция Карелии проведет рейды в местах ДТП с пешеходами

18:00

Жителей Карелии приглашают на наблюдения за яркой кометой

17:05

В Карелии за год выросло число обращений по поводу укусов клещей

16:00

В Карелии определили лучшего участкового

15:00

Выставка-раздача бездомных кошек «Тёплые коты» проходит в Петрозаводске

14:00

Два человека погибли в аварии на трассе «Кола» в Карелии

13:30

Артур Парфенчиков открыл «умную» спортивную площадку в Сортавале

12:50

На перекрёстке рядом с Лобановским мостом в Петрозаводске изменилась организация движения

12:30

На железнодорожных переездах Карелии с начала года произошло 6 аварий

12:00

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

11:30

Петрозаводчанин попался на краже алкоголя из магазина

11:00

В Карелии 21-летнюю «закладчицу» отправили в колонию

10:30

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе

10:00

Сразу 23 тысячи мальков онежского лосося выпустили в Шую после вмешательства Совфеда

09:30

Книга карельской писательницы представлена на ярмарке во Франкфурте

09:00

В Карелии проведут ревизию объектов культурного наследия

08:30
Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу
Сегодня 19:20
Председатель петрозаводского городского совета обнаружила возле мэрии синичку, испачкавшуюся в клее и замерзавшую на морозе.

фото: Скриншот из видео / Надежда Дрейзис / ВК

Глава Петросовета Надежда Дрейзис рассказала на своей странице в соцсети о неожиданной находке и спасении жизни маленькой птицы, погибавшей от холода.

— Маленькая синичка-московка сидела возле мэрии. Бедняжка испачкалась в клее и замерзала. Совсем не реагировала на моё приближение и дала взять себя в руки. Птичку почистили и отогрели, — написала Надежда Дрейзис.

Синица пришла в себя, освоилась и попробовала летать. Тогда ее отнесли примерно в то же место, где нашли, и отпустили на волю.

— Друзья! Впереди зима, и лесные гостьи ещё не раз попросят помощи у человека. Верю, с нашей заботой они выживут и ещё порадуют нас своим щебетом. Такое желание я загадала, отпуская московку, — пожелала всем Надежда Дрейзис

