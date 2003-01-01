Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу

Председатель петрозаводского городского совета обнаружила возле мэрии синичку, испачкавшуюся в клее и замерзавшую на морозе.

Глава Петросовета Надежда Дрейзис рассказала на своей странице в соцсети о неожиданной находке и спасении жизни маленькой птицы, погибавшей от холода.

— Маленькая синичка-московка сидела возле мэрии. Бедняжка испачкалась в клее и замерзала. Совсем не реагировала на моё приближение и дала взять себя в руки. Птичку почистили и отогрели, — написала Надежда Дрейзис.

Синица пришла в себя, освоилась и попробовала летать. Тогда ее отнесли примерно в то же место, где нашли, и отпустили на волю.

— Друзья! Впереди зима, и лесные гостьи ещё не раз попросят помощи у человека. Верю, с нашей заботой они выживут и ещё порадуют нас своим щебетом. Такое желание я загадала, отпуская московку, — пожелала всем Надежда Дрейзис