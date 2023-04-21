«Надежда» на 45 минут перекроет федеральную трассу в Карелию

Во вторник, 11 июля, из-за разводки Ладожского моста перекроют трассу «Кола».
Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщает, что 11 июля, с 15.00 до 15.45 полностью перекроют федеральную трассу «Кола».
«Вверх по Неве пройдет яхта «Надежда» максимальной высотой 21 метр, из-за чего разведут мост на 40 километре дороги Р-21 «Кола», расположенный рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
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