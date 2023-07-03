«Надо многое успеть»: Михаил Охлопков рассказал, когда завершат ремонт поликлиники в Карелии

В Суоярви начали ремонтировать взрослую поликлинику районной больницы.
Взрослую поликлинику в Суоярвской центральной районной больнице начали ремонтировать по программе модернизации первичного звена здравоохранения, написал 5 июля в личном профиле Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Министр отметил, что в поликлинике отремонтируют полы, старые потолки заменят на подвесные. Поставят новые двери и покрасят стены, а также сделают энергоэффективное освещение и комфортную входную зону.
«Лето — самый напряжённый период в медорганизациях — время основных ремонтов. Надо многое успеть, но при этом сделать все качественно. Главное — четкий план и этапность работ. Так и поступаем», — подчеркнул Михаил Охлопков.
По словам Министра здравоохранения республики, ремонтные работы планируют завершить к этой осени.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание