«Надо многое успеть»: Михаил Охлопков рассказал, когда завершат ремонт поликлиники в Карелии

В Суоярви начали ремонтировать взрослую поликлинику районной больницы.

Взрослую поликлинику в Суоярвской центральной районной больнице начали ремонтировать по программе модернизации первичного звена здравоохранения, написал 5 июля в личном профиле Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Министр отметил, что в поликлинике отремонтируют полы, старые потолки заменят на подвесные. Поставят новые двери и покрасят стены, а также сделают энергоэффективное освещение и комфортную входную зону.

«Лето — самый напряжённый период в медорганизациях — время основных ремонтов. Надо многое успеть, но при этом сделать все качественно. Главное — четкий план и этапность работ. Так и поступаем», — подчеркнул Михаил Охлопков.

По словам Министра здравоохранения республики, ремонтные работы планируют завершить к этой осени.





