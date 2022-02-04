«Надо взбодрить муниципальные власти»: в парламенте Карелии обсудили борьбу с административными нарушениями

Власти ряда муниципалитетов Карелии не выполняют свои обязательства по привлечению к ответственности граждан, нарушающих административное законодательство.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку ведущий специалист Госкомитета Республики Карелия по обеспечение жизнедеятельности и безопасности населения Сергей Кирилин.

Он отметил, что в 2021 году выросло количество нарушителей, которых привлекают к ответственности административные комиссии в муниципалитетах, и увеличилась сумма штрафов. За прошлый год было составлено 2844 административных протокола, наложены штрафы на сумму 1,7 млн рублей. В числе самых распространенных — нарушения правил благоустройства, шум в ночное время, отправление естественных надобностей в общественных местах. Составлением протоколов занимаются, в основном, сотрудники полиции, хотя это также относится к обязанностям должностных лиц органов муниципальной власти.

«Такое впечатление, что мы просто сидим на шее МВД. МВД отработало практику, выписало протоколы, а административные комиссии в теплых кабинетах только сидят и рассматривают эти протоколы, не проявляют сами активных действий», — отметил председатель комитета Сергей Шугаев.

«Мы не можем как-то принудить должностных лиц местного самоуправления выявлять правонарушения. Им надо объяснять, как такие нарушения выявлять, но Госкомитет не может охватить всех. А многие еще и не хотят этого делать. Те, кто добросовестно относится к своим обязанности, проводят рейды, а во многих сельских поселениях, деревнях все друг друга знают, и администрации не хотят идти на конфликт с жителями», — пояснил Сергей Кирилин.

Такой ответ не удовлетворил депутатов. По их мнению, эффективность работы надо оценивать не по суммам штрафов, а по снижению жалоб населения.

«Основная наша цель — снизить количество правонарушений. Если увеличивается количество взимаемых штрафов, значит мы плохо работаем, значит увеличивается количество правонарушений. А мы должны работать на снижение», — добавил депутат Юрий Васильев.

«Проблема серьезная и за одно заседание мы не сможем ее решить, но определенный толчок нужно сделать. Нужно взбодрить все органы власти, которые причастны к обеспечению правопорядка на местах. Вал жалоб от жителей Карелии показывает, что мы с этой задачей пока не справляемся», — сказал депутат Леонид Лиминчук.

Его коллега по депутатскому корпусу Ольга Шмаеник предложила более активно применять меры финансового стимулирования работы органов местного самоуправления.

«Мы должны при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления учитывать, в том числе, работу по контролю за исполнением административного законодательства», — сказала депутат.

Парламентарии договорились, что примут участие в ближайшем заседании межведомственной комиссии по контролю за исполнением административного законодательства. Там планируется обсудить меры, которые могут принять власти Карелии для активизации работы в муниципалитетах.