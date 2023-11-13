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Надувная лодка стала добычей троих мужчин, приехавших на заработки в Муезерский район Карелии

Новости. Криминал
11:40, 15 Ноября 2023
фото: © Riza Azhari / Istockphoto

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Троица приехала собирать ягоды, а после распития спиртного присмотрела лодку на чужом участке.

В полицию Муезерского района поступило заявление от жителя одного из поселков. Мужчина сообщил о пропаже с его участка надувной резиновой лодки. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Полицейские по горячим следам установили злоумышленников. В ходе расследования было установлено, что к хищению причастны трое мужчин — двое братьев 38 и 40 лет, а также их 25-летний знакомый, которые приехали в поселок на заработки – собирать ягоды.

Следствие установило, что мужчины распивали спиртные напитки, а потом пошли гулять по поселку и заметили в одном из дворов надувную лодку — ее после рыбалки оставил местный житель. Троица решила её украсть, чтобы продать, а деньги разделить.

Мужчины договорились, что один из них будет стоять у забора и следить за обстановкой вокруг, а двое пройдут на участок и вынесут лодку со двора. Злоумышленники так и сделали, затем сдули и свернули лодку, а потом перекинули через забор. Потом они спрятали украденное имущество в кустах за домом, где временно проживали. Там ее нашли полицейские и изъяли.

Обвиняемые во всем признались и раскаялись в содеянном.

Расследование уголовного дела было завершено, сообщили  в пресс-службе МВД Карелии.

Действия виновных квалифицированы по статье «кража».  Похищенное имущество вернули законному владельцу.

Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

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