Надувной банан пополнил коллекцию необычных арт-объеков Петрозаводска

В Петрозаводске появился новый арт-объект, посвященный отпуску.

Арт-объект, символизирующий безграничный отдых, лето и тепло, невзирая на погодные условия, стал частью уличной экспозиции “Галереи промышленной Истории”. Экспонат, вдохновленный работой художника Маурицио Каттелани, представляет собой классический надувной банан с шестью местами для желающих прокатиться и внушающими габаритами: длиной 5 метров и высотой - 1.2. Такой подарок сделал городу телеканал ТНТ в преддверии выхода сериала "Отпуск", сообщили в пресс-службе телеканала.

"Галереи промышленной истории” в подарке увидела свой подтекст. Эксперты художественного рынка считают, что арт-объект, созданный сотрудниками телевидения, выполнен в поддержку международного флешмоба художника-хулигана Маурицио Каттелани #cattelanbanana. Это тот самый художник, который прилепил банан к стене скотчем и продал его за 120 000 долларов.

Петрозаводск стал первым городом России, который принял участие в международном флешмобе зарубежного художника.

В пресс-службе ТНТ сообщили о том, что 1 февраля на телеканале состоится премьера комедийного сериала "Отпуск".

Ранее в "деревне дураков" в Карелии украли арт-объект.