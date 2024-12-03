Надвойчан предупредили о проверке «черной жижи», которая течет из кранов в квартирах

Жители Сегежского округа давно жалуются на коричневую и дурно пахнущую воду, за которую они платят каждый месяц.

Глава Сегежского округа Марина Гусева предупредила жителей поселка Надвоицы об официальной проверке качества горячей воды, на которую жалуются люди. Она написала пост, который вызвал неоднозначную реакцию в комментариях.

«Уважаемые надвойчане! Сегодня поступила информация, что Управлением Роспотребнадзора по Карелии получено согласование прокуратуры Сегежского района на забор проб горячей воды в Надвоицах. Мероприятия должны проводиться в течение 10 дней, начиная с 5 декабря», — предупредила жителей поселка глава округа.

По словам Марины Гусевой, проверять будут не только качество воды, но и документацию, чтобы определить виновных. Поэтому процесс проверки будет длительным. Однако местных жителей долгая проверка не устраивает, потому что за горячую воду, которая имеет неприятный запах и цвет, они вынуждены платить каждый месяц немаленькие суммы.

«Горячая вода даже визуально не соответствует нормам, а люди за неё платят. Надо было просто признать данный факт для того, чтобы люди не платили за чёрную жижу. А потом проверять документы, искать причину, виновных и т. д.», — написали местные жители под постом.



Марина Гусева попросила отнестись к временным неудобствам с пониманием.



«Понимаю ваши возмущения, но для того, чтобы в случае выявления нарушений привлечь надлежащее лицо к ответственности, необходимо соблюсти все регламенты и порядки проведения проверки.Процедура длительная.

Я также как и вы ожидаю результатов», — сказала глава Сегежского округа.

Ранее мы писали, что в Сегежском округе выясняют, почему в одном из поселков из кранов течет ржавая вода.